決戦の地・米フロリダ州マイアミに入った侍ジャパンには、多くの試練が待ち受ける。【もっと読む】日本がMLBの“金ヅル”から脱却できない意外な事情試合間隔は前回大会同様だが、侍ジャパンにとっては過密日程だ。日本とは14時間の時差がある中、4日後の日本時間15日朝には準々決勝が行われる。移動の機内では時差ボケ対策が行われたが、東京から乗り込む日本が米国で待ち受ける他国より不利なことは間違いない。「ルールだっ