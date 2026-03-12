サンドイッチチェーン「サブウェイ」初となる、爽やかな香りの“チミチュリソース”を使用したメニューが新たに登場！「チミチュリ＆グリチキポテト」「バジル＆えび生ハムポテト」「チミチュリ＆BLTポテト」の3種類がラインナップされます☆ サブウェイ「チミチュリ＆グリチキポテト／バジル＆えび生ハムポテト／チミチュリ＆BLTポテト」 発売日：2026年3月18日（水）〜※なくなり次第終了販売店舗：サブウェイ