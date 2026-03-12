１１日、空から見た貴州省貴安新区の桜花園。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）【新華社貴陽3月12日】中国貴州省貴安新区の桜花園で2万4千ムー（1600ヘクタール）にわたり桜が満開となった。咲き誇る花と川や湖、民家の織り成す春景色が観光客らを楽しませている。１１日、空から見た貴州省貴安新区の桜花園。（ドローンから、貴陽＝新華社記者／陶亮）１１日、貴州省貴安新区の桜花園を散策する観光客。（貴陽＝新華社