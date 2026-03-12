Hi-STANDARDが主催する音楽フェス『AIR JAM 2026』が、11月7日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されることが発表された。【画像】『AIR JAM』公式Xアカウントに掲載された告知画像Hi-STANDARDが開催中の全国ツアー『Screaming Newborn Baby Tour』の仙台公演（3月11日）にて開催を発表。また、『AIR JAM』の公式SNSでも発表された。公式SNSでは、日程、会場とともに「More info coming soon. Enjoy Punk Rock!!」とのメッセ