お笑い芸人の川西賢志郎がこのほど、都内で、主演を務めた「ＦＡＮＹ：Ｄ」のショートドラマ「ホテルに死す」（１２日配信）の取材会を作・演出を手がけた久馬歩（ザ・プラン９）と行った。今作は久馬が２００９年から続けている人気ライブ「月刊コント」の真骨頂、各芸人のコントがつながって一つの物語になるという構成を映像化したオリジナル作。人気俳優同士のホテル密会という展開を軸に、共演者として名を連ねたロングコ