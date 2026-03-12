米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』が、3月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.3万部を売り上げ5位にランクイン。ジャンル別「児童書」および「スポーツ関連本」では3週連続1位を獲得し、週間BOOKランキング ジャンル別の2冠を3週連続で獲得した。【写真】めっちゃリラックス…笑顔を浮かべる大谷選手とデコピン本作は、大谷がストーリーテラ