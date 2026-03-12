【“デスクまわり”アップデート大作戦】今やデスク周りは、ビデオ会議＆動画配信の現場。画面越しのクオリティを高めるためには、カメラ＆マイクへの投資も不可欠。会議から実況まで、快適＆高品質に届ける映像・音声ガジェット6選を紹介する。＊＊＊「ビデオ会議も、ライブ配信も、もはや『映ればいい、聞こえればいい』というフェーズは終わりました。ビデオ会議であれば信頼、配信はクオリティがポイントです」と語る