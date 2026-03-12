エスコンスポーツ＆エンターテイメントは、北海道ボールパークFビレッジ内で複合施設の建設に着手した。2028年春にも開業する。商業施設とオフィスなどから構成される、地上11階建ての複合施設で、2028年に開業予定のJR新駅と球場を結ぶペデストリアンデッキと接続する計画。新駅の開業により利便性が向上するほか、同年には北海道医療大学の移転計画があることから、来場者や滞在者の増加が見込まれるとしている。エスコンは近接