野球日本代表「侍ジャパン」の公式Instagramは3月11日に投稿を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝にラウンド向けて、アメリカへ出発した選手たちの様子を公開しました。【写真】山本由伸らの楽しそうな姿「よしわかが需要あることを公式さん分かってるー！！」「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」とつづり、写真を10枚載せている同アカウント。アメリカ・マイアミに向かう飛行機の機内ショットです