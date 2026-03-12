侍ジャパンの準々決勝の相手はベネズエラに決まった(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月11日、1次ラウンドD組でベネズエラードミニカ共和国の試合が行われ、ドミニカが7−5で勝利した。【動画】驚異の一撃！ドミニカ共和国、タティスJr.の3ランをチェック強力打線のドミニカはソトが初回に先制2ランを放つと、3回にはマルテ、ゲレーロJr.にも一発が飛び出し、4得点。4回にはタティスJ