「糖質・プリン体Wゼロ」シリーズ月桂冠は、糖質ゼロとプリン体ゼロの“ふたつのゼロ”を実現した「糖質・プリン体Wゼロ」（食品表示基準に基づき、100mLあたり糖質0.5g未満を糖質0（ゼロ）と表示している、100mLあたりプリン体0.5mg未満をプリン体0（ゼロ）と表示している）の中味の酒質とパッケージをリニューアルし、3月中旬から順次発売する。商品ラインアップとして、大容量から小容量まで全5アイテム（パック詰2.7L・1.8L・9