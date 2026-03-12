スポーツ教室の運営会社と代表が脱税の疑いで刑事告発されました。東京国税局から刑事告発されたのは、西武ライオンズの子供向け教室などの運営を行っていた「スクールパートナー」と橋野裕之代表です。関係者によりますと、橋野代表は、従業員にウソの請求書を作成させ、架空の仲介手数料を計上するなどして、2024年までの3年間で、およそ2億1100万円の所得を隠し、法人税およそ6800万円を脱税した疑いが持たれています。脱税した