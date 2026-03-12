「極厚あみじゃが・スパイスしお味」東ハトは、3月16日から全国コンビニルート先行（スーパーマーケットなど一般ルートは3月30日）において、「極厚あみじゃが・スパイスしお味」と「極厚あみじゃが・ごま油香るのり味」を発売する。「極厚あみじゃが・ごま油香るのり味」「極厚あみじゃが」は、通常のあみじゃがの約3倍の厚さで、ゴリッとした圧倒的な噛みごこちが楽しめる厚切りポテトチップス。しっかりとした食べごたえがあり