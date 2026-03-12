「羽ばたく 花咲く春」イメージゴディバ ジャパンは、スプリングシーズンの限定コレクション「羽ばたく 花咲く春」を、3月16日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで季節限定販売する。「羽ばたく 花咲く春」は、新たな可能性が花開く季節、輝かしい未来へ羽ばたく人へのエールをこめたスプリングシーズン限定コレクション。春らしい色とりどりの花とうさぎが描かれたフェアリーな世界