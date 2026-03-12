歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が10日、自身のブログを更新。長男・堀越勸玄（市川新之助／12）が長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）の身長を超えたことを明かし、父としての驚きと寂しさが入り混じる胸中をつづった。【写真】「寂しいような嬉しいような」長男・勸玄が長女・麗禾の身長を超えて心境を吐露した市川團十郎團十郎は「今日は家から劇場まで」とのタイトルでブログを更新し、「2時間40分かけて通勤しました。今