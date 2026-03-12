歌手の天童よしみが１１日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、２０代の頃の切なすぎる恋愛の思い出を振り返った。この日は「おひとり様の本音爆発ＳＰ」と題し、独身芸能人たちが集合。天童は「結婚しようと思わなくなりましたね」といい、そう思った２０代の頃の恋愛を振り返った。天童は「２０代の頃に、この私でも好きな人がいたんです」と切り出し「好きな人のご両親が私を気に入ってくれた。お嫁さんにしたいから