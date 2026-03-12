お笑い芸人の川西賢志郎がこのほど、都内で、主演を務めた「ＦＡＮＹ：Ｄ」のショートドラマ「ホテルに死す」（１２日配信）の取材会を、作・演出を手がけた久馬歩（ザ・プラン９）と実施。水田信二とのコンビ「和牛」を２０２４年３月に電撃解散した中、現在の胸中を語った。今作のオファーを川西へかけた久馬が、昔から川西の演技力が好きだとした上で「だからコンビ時代から…（演技がうまかった）、コンビ時代とか言って大