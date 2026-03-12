衆院議院運営委員会の山口俊一委員長（自民党）は12日の理事会で、本会議を13日に開くと職権で決めた。2026年度予算案が13日の衆院予算委員会で採決されれば、この本会議に緊急上程され、与党の賛成多数で可決される可能性がある。与野党は12日の議運委理事会で、13日の本会議開催を巡り協議した。予算の月内成立を目指す与党が13日の開催を主張したのに対し、野党は審議不十分だとして反対し退席。山口氏が実施を決定した。