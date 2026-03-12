【マイアミ（米フロリダ州）＝平沢祐】野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」は１１日、米フロリダ州マイアミで１次ラウンドＤ組が行われ、ドミニカ共和国が７―５でベネズエラを破った。両チームはすでに１次ラウンド突破を決めており、ドミニカ共和国は４連勝で同組１位、ベネズエラは３勝１敗で同組２位となった。この結果、Ｃ組１位の日本代表「侍ジャパン」が１４日（日本時間１５日）