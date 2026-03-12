東名高速・上りの東京料金所付近で、トラック2台と乗用車の事故があり5人がけがをしました。【映像】事故で破損したトラック12日午前9時50分ごろ、東名高速・東京料金所のおよそ4.5キロ手前で、「トラック2台と乗用車1台の事故です」と119番通報がありました。警察などによりますと、救急車など8台が出動しこれまでに5人を搬送しました。いずれも意識があり、50代男性が重傷で40代から60代の男女4人が軽傷です。追突事故と