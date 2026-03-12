昨年１２月に結婚と妊娠を同時発表した元乃木坂４６のタレント・松村沙友理が１２日、都内で行われた、Ｈａｐｐｙくじ「セブン‐イレブン」の商品発表会に出席。第１子出産を生報告した。この日が復帰後初の公の場で、イベント直前に自身のインスタグラムで出産を報告していた松村は、登場してすぐに司会から祝福されると「ありがとうございます！さゆりんご、“ままりんご”になりましたー！」と満面の笑み。「皆さんにハッピ