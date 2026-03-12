元乃木坂46の“さゆりんご”こと松村沙友理（33）が12日、都内で行われたHappyくじ「セブン−イレブン」商品発表会に出席した。この日午前にインスタグラムで第1子の出産を発表してから1時間あまりで初の公の場に登場という、電撃復帰となった。松村は、両肩を出したワンピース姿で、ピンヒールで登場。25年12月3日にインスタグラムで結婚と妊娠を同時に発表した際に、安定期に入っていることを明かしていたが「（周囲が）ままりん