『千鳥の鬼レンチャン』に出演して話題を集めた歌手のソン・シギョンが、韓国KBSの音楽番組『THE SEASONS』の9代目MCとし出演が決定した。そんななか、新シーズンのタイトルが公開されるやいなや、ネット上では賛否両論の反応が巻き起こっている。【写真】ここまで変わる？ソン・シギョン、ダイエット成功の近況3月11日、KBS側は「KBS 2TVのミュージックトークショー『THE SEASONS』の第9シーズンが、『THE SEASONS〜ソン・シギョ