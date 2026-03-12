日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１２日、イラン情勢を受けて日本国内のガソリン価格が値上がりしていることを報じた。番組では高市早苗首相が１１日の会見で「今月１６日にも備蓄放出を行うことを決定しました」としたことを映像とともに紹介。まず民間備蓄を１５日分放出し、その後、国家備蓄を当面１か月分放出する。また経産省は１９日からガソリン元売り各社に補助金を支給す