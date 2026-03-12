この先2週間の天気は、1週目は高気圧に覆われて晴れる所が多く、関東〜九州は春本番の陽気となるでしょう。2週目は短い周期で天気が変わりますが、気温は平年より高い日が多くなりそうです。1週目(13日〜19日)関東〜九州は晴れて春本番1週目は、明日13日(金)は各地で雲が広がりやすく、九州では雷雨になる所があるでしょう。ただ、14日(土)〜18日(水)は高気圧に覆われるため、関東〜九州では晴れて春本番の陽気となる見込みです。