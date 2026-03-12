日高光啓（※高＝はしごだか／SKY-HI）が代表取締役社長を務めるBMSGは12日、取締役会設置会社および監査役設置会社への移行を完了したと発表した。これに合わせ、取締役COO直属の専任組織「リスクコンプライアンス室」を設置し、ガバナンス体制の運用を開始した。【写真】BE:FIRST、MAZZELら…BMSGオールキャスト新たな発表では監査役に大和加代子氏を置いた。同社によると、2006年弁護士登録の大和・松本法律事務所弁護士。