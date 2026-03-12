テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜深0：26）第10話（通算57話）「東京第1結界（4）」が、きょう12日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじ、高羽史彦（※高＝はしごだか）のキャラクターポスターが公開された。【画像】奔放で豪快！公開された『呪術廻戦』高羽史彦キャラクターポスター第10話は、麗美に騙された伏黒が、日車のもとではなく過去の術師であるレジィたちの