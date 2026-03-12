2025年の「今年の漢字」は「熊」。（※１）全国でクマの出没や人身被害が相次ぎ、もはや地方の個別事例ではなく、日本社会全体のリスクとして認識され始めている。その背後には、山の実りを奪い、生態系を大きく揺るがす地球温暖化がある。陸で顕在化しているこの異変は、海でも確実に進行している。こうした危機感のもと、国連「1.5℃の約束」メディアコンパクトの一環として、絵本『あちちち地球とだいじなやくそく！ ニコとサ