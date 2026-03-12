ダンスボーカルグループ・MAXのREINA（47）が、グループのYouTubeサブチャンネル「【MAX】MTB まっく素のて〜げ〜ちゃんねる」に出演。新車が納車される様子を公開した。【動画】「かっこいい！」「実用的」3児の母・MAX REINAの新たな愛車、トヨタ“新車”の全貌冒頭、書類鍵の受け渡しから始まり、納車場所へ移動。愛車が見えると「あった〜」とテンションを爆上げ。REINAの新たな愛車になるのは、黒×白のトヨタ『ルーミー