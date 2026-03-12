一部報道で不倫疑惑が報じられた松本洋平文部科学相は12日、衆議院の予算委員会で、報道について陳謝した上で、大臣として「全力で職責を尽くす」と強調した。松本文科相は、大臣就任以前に既婚女性と不倫関係となり、当時、衆議院議員会館の自らの事務所に女性を招き入れたなどと報じられている。報道について松本氏は、「今回週刊誌に私の件が報道をされました。まずは、皆様方にお詫びを申し上げたい。本当に申し訳ございません