■「これ食べていいよ」…このセリフ、最初は優しさだと思っていた「おはよう」「ただいま」「いただきます」大好きな人と同じ生活を送れる幸せ。いつからだろう、同じ食卓を囲むときに無理に笑う自分がいることに気づいたのは…「食べていいよ」一生懸命作った夕食を何の悪気もなく“残す”彼・まさひこさんの一言に笑顔で答えながらも悲しそうにうつむく主人公・はるさん。毎日食事を残されるのは自分の料理が美味しくないからな