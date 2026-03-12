ユーチューバー・ヒカル（34）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女性化乳房症と診断されたことを明かした。【動画】原因は不明…女性化乳房症を告白したヒカル「最近めっちゃ嫌なことがあって」と切り出したヒカル。「乳首の方に異変を感じたんですよ」と右胸を差した。「乳首の周りがなんか張ってるなみたいな。押さえると痛かった」と振り返った。「数ヶ月前から、ずっと続いていた」というが、「なんか病院行