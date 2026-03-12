日本の準々決勝の相手が決まる、WBC1次ラウンド・プールDのドミニカ共和国対ベネズエラの対戦が11日（日本時間12日）に行われ、7対3でドミニカ共和国が勝利した。この結果、プールDの1位はドミニカ共和国、2位はベネズエラとなり、プールC1位の日本の次戦・準々決勝の対戦相手はベネズエラに決まった。ベネズエラ代表は今大会、第一戦でオランダを6対2、第2戦イスラエルは11対3、第3戦ではニカラグアを相手に4対0で勝利し、3連勝で