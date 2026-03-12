国会では、来年度予算案をめぐり、与野党の激しい攻防が続いています。中継です。野党側はさらなる審議時間の積み増しを求めていますが、与党側はあす、予算案を衆議院で可決し、参議院に送る構えを崩していません。中道改革連合階幹事長「財政民主主義の趣旨から、質量ともに充実した予算審議は必要不可欠であります。これを犠牲にしてまで来年度予算の3月中の成立にこだわる必要はないものと考えます」高市首相「全ては国民の