世界的エンターテインメントシリーズ「スター・ウォーズ」の最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日より日米同時公開される。これを記念し、特別イベント「帰ってきたスター・ウォーズ展」が3月21日から29日まで、東京・汐留の日本テレビ2階日テレホールで開催されることが決定した。【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告2019年公開の『スター・