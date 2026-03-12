お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜後9：00）が、14日に放送される。アンコール放送となる今回は、ホンダ『オデッセイ』『N-BOX』の開発に従事した、自動車エンジニアの浅木泰昭氏が登場。栃木にあるホンダのミュージアム「ホンダコレクションホール」を訪れ、“技術のHONDA”の歴史をひもとく。【最新場面カット】藤森慎吾も一時期愛車に