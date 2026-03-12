WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）連覇を狙う「侍ジャパン」が、決戦の地・アメリカで初練習を行った。日本時間11日、マイアミに到着した侍ジャパン。時差ぼけも考慮し自由参加の練習となる中、野手陣がグラウンドで汗を流した。大谷翔平選手（31）は、キャッチボールを行うなど軽めの調整。鈴木誠也選手（31）と談笑するなど、長旅の疲れを感じさせない様子を見せていた。準々決勝は15日。ドミニカ共和国とベネズエラの