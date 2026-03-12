元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が11日放送の、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜午前2時27分）に出演。現在の肩書きを問われてタレントを筆頭にする理由を話した。Aマッソ加納から「今、なんて言ってるんですか、村重さんは。肩書きは？」と質問されて、村重は「タレント、モデルでやってます」と答えた。加納は「タレントが先なんですね」とあらためて聞くと、村重は首を縦に振って「で、元アイドル」とタ