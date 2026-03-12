外出先でふと気づく、洋服に付着したほこりやペットの毛。特に濃い目のカラーの服だと糸クズやほこりが目立ちやすく、「出かける前にケアすればよかった……」と後悔することもありますよね。そんな外出先で使う用として便利だと思い見つけたのが、3COINSの「携帯用洋服ブラシ」。花粉が飛び交う時期は、洋服に付着した花粉ケアにも活用できそうです。実際に使ってみたリアルな感想をレポートします。見た目がおしゃれ！2in1で機能