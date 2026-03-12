櫻坂46・森田ひかるさん、お笑いコンビ・マユリカ(阪本・中谷)の二人が、Pokémon Sleep 就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会に登壇しました。【写真を見る】【 櫻坂46・森田ひかる 】ライブ終わりに愛用するグッズでマユリカ阪本と共感?照明をたくさん浴びた日に…?ポケモン人気キャラ・ホゲータと一緒に?快眠体操?本イベントは、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』がイベント翌日の３月１３日の「世