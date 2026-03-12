AmBitiousのメンバーとしてステージで輝く大内リオンが、ドラマ9「元科捜研の主婦」（毎週金曜夜9時）に出演。今作で科捜研の研究員・倉田歩人役を演じるにあたり、人生初のパーマとメガネ姿で挑んだ彼が、俳優として見た景色とは――。現場での熱い思いを、等身大の言葉で語ってもらった。【動画】いよいよ最終回！大内リオンが研究員を演じる「元科捜研の主婦」自分の苦手な分野だからこそ、挑戦したい気持ちが沸き上がります―