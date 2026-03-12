松本文部科学相は１２日の衆院予算委員会集中審議で、自身の女性問題を巡る週刊文春の報道に関して、「（衆院）議員会館に当該女性が来たのは事実だ」と認めた。「議員会館を案内し、意見交換した」と述べ、問題のある行為はしていないと説明した。高市首相は「一生懸命、職責を果たしてほしい」と述べ、松本氏を続投させる考えを示した。中道改革連合の早稲田夕季氏の質問に答えた。週刊文春（電子版）は、松本氏が昨年１０