イランの諜報機関とつながりのあるハクティビスト集団が、アメリカ・ミシガン州に拠点を置く世界的な医療技術企業であるStrykerに対し、データ消去攻撃を仕掛けるという犯行声明を出しました。Iran-Backed Hackers Claim Wiper Attack on Medtech Firm Stryker - Krebs on Securityhttps://krebsonsecurity.com/2026/03/iran-backed-hackers-claim-wiper-attack-on-medtech-firm-stryker/Cork-based Stryker hit with cyberattack