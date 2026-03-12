King & Princeが、21日発売のアイドル雑誌『Myojo』5月号（集英社）通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙を飾る。永瀬廉は14年4ヶ月、高橋海人（高＝はしごだか）は12年7ヶ月にわたって登場してきた同誌のレギュラーを今号をもって卒業する。通常版はそんな2人の門出を祝した金メダル表紙。デニムの双子コーディネートを着用し、チークを入れたほっぺたをくっつけあいながら1つの金メダルをかじる、密着カットとなっている。【