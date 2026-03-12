女優の志村玲那（31）が12日、インスタグラムを更新。第1子出産を発表した。志村は「私事ではございますが先日第一子を無事に出産いたしました母子共に健康です」と出産を報告した。続けて「初めての出産を通し、また成長したように感じます尊い小さな命をこれから守っていけるように精一杯生きていきますっ!!約10ヶ月間、お腹の中でずっと一緒にいた子が現在は腕の中にいるのが不思議なきもちです」と心境を明かし、子どもの