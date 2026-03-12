お笑いコンビ「レインボー」のジャンボたかお（36）が、11日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。お笑いの“第7世代”ブームを振り返った。番組では「再び集結！お笑い第7世代SP」を特集。「四千頭身」の都築拓紀、後藤拓実、石橋遼大、「ぺこぱ」のシュウペイ、松陰寺太勇、「レインボー」のジャンボたかお、池田直人がゲスト出演した。たかおは「ネタパレっていう番組で、第7世代の最初