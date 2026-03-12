マウスが見ている映像を脳活動から再現する研究成果が発表され、過去のモデルを改善して再現度が約1.9倍に向上したことが報告されています。この研究は、脳が視覚情報をどのように処理しているのかを理解する手がかりになると期待されています。Movie reconstruction from mouse visual cortex activity | eLifehttps://elifesciences.org/articles/105081Scientists 'Re-Watch' Videos Seen by Mice by Studying Their