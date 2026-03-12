2024年に解散した元お笑いコンビ「和牛」の川西賢志郎（42）がこのほど、主演する縦型ショートドラマ「ホテルに死す」（FANY:Dで12日から配信）の取材会を行った。久馬歩（ザ・プラン9）（53）が作・演出を手掛け、2009年から毎月続けている人気イベント「月刊コント」の真骨頂である「各芸人のコントが繋がり一つの物語になる」という構成を、スマートフォン向けの縦型ショートドラマとして映像化した、1話5分全30話の完全オ