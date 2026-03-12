多くの人は日常的にイヤホンやヘッドホンを装着し、1日に何時間も音楽やポッドキャストを聴いています。ところが、特に耳の穴(外耳道)に先端を差し込むインナーイヤー型やカナル型のイヤホンを使っていると、予期せぬ健康問題が生じる可能性があるとのこと。オーストラリアのカーティン大学健康科学部の研究員を務めるリナ・ウォン博士が、「イヤホンを使う人が耳を清潔かつ安全に保つためのアドバイス」をまとめました。Here’s w