将棋の第11期叡王戦本戦トーナメント挑戦者決定戦が3月12日、東京・千駄ヶ谷の将棋会館で行われ、永瀬拓矢九段（33）と斎藤慎太郎八段（32）が現在対局中だ。伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦権を掴むのはどちらか。注目の一戦は、永瀬九段の先手で角換わりの出だしとなった。【中継】永瀬九段VS斎藤八段 注目の挑決（生中継中）叡王経験者の永瀬九段がタイトル奪還へ向けて五番勝負進出を決めるか、斎藤八段が2期連続挑戦者と